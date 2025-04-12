ميلان يسحق أودينيزي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح إيه سي ميلان نظيره أودينيزي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب بلو إنيرجي، ضمن فعاليات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة ميلان وأودينيزي في الكالتشيو

تمكن ميلان من تسجيل هدف التقدم عن طريق نجمه البرتغالي رفائيل لياو في الدقيقة 42، من صناعة يوسف فوفانا.

ثم أضاف المدافع الصريبي ستراهينيا بافلوفيتش ثاني أهداف الروسونيري في الدقيقة 45+1، من عرضية الأمريكي كريستيان بوليستيش.

وفي الشوط الثاني، عزز ميلان تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق ظهيره الفرنسي تيو هيرنانديز في الدقيقة 74، من تمريرة تامي أبراهام.

وأختتم الروسونيري مهرجان الأهداف في اللقاء وسجل الهدف الرابع في شباك أودينيزي عن طريق الهولندي المتألق تياني ريندرز في الدقيقة 81، من صناعة الساحر البرتغالي رفائيل لياو.

وبتلك النتيجة، يحتل إيه سي ميلان المركز التاسع برصيد 51 نقطة، بينما يأتي أودينيزي في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

