ضبط 3 طن حشيش بحوزة تشكيل عصابي شديد الخطورة فى جنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 03:32 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة، بمحاولة جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة، حيث تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء، وبحوزتهم 3 طن لمخدر الحشيش، و3 سيارات نقل، وسيارة ملاكى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.