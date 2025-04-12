أمن القاهرة يضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى مصر القديمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ملك أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وعُثر بداخل العقار على حفرة بقطر 2 متر وعمق 9 متر.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.