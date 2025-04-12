نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستقر على قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز.. موقف معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مارسيل كولر على قائمة الأهلي لخوض مباراة بيراميدز في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستمر غياب الدولي التونسي علي معلول، عن الأهلي، عقب عودته من الإصابة، حيث لم يتواجد الظهير الأيسر في قائمة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، نيتس جراديشار.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز في تمام السابعة مساء السبت 12 أبريل 2025 على ملعب الدفاع الجوي، حيث يسعى الأحمر للانتصار وتقليص الفارق مع السماوي في النقاط إلى نقطة واحدة فقط.