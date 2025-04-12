منتخب التنس يشارك فـي البطولة الخليجية بالكويت

عودة جديدة لمنافسات العموم

يشارك منتخبنا الوطني للتنس في البطولة الخليجية للمنتخبات تحت 12 سنة و13 سنة وتحت 16 سنة والسن العام، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية وتعود خلالها منافسات الرجال من جديد في هذه النسخة بعد توقف خلال السنوات الماضية.

وكان الاتحاد العماني للتنس قد اعلن عن بعثة المنتخب المشاركة في هذه البطولة التي يسعى من خلالها الى تحقيق نتائج جيدة، حيث يترأس الوفد منذر بن تغلب البرواني امين سر الاتحاد العماني للتنس وعثمان غريب الرئيسي اداري البعثة والمدرب نبيل دوب والمساعد محمد راشد الفلاحي وفي فئة العموم يشارك اللاعبون عبدالله البرواني ويونس الرواحي ومنير الرواحي وفي فئة تحت 16 سنة يشارك اربعة لاعبين هم عبدالرحمن الرحبي وعزان البوسعيدي ومعتز المزروعي والوليد الهاشمي ويشارك في فئة 12 سنة اللاعبون منذر العامري وعماد الرحبي ودروف هملاي.

وحول المشاركة قال منذر البرواني امين سر الاتحاد العماني للتنس بأن الهدف من هذه المشاركة هو إنجاح البطولات الخليجية التي لها باع طويل وهي الأساس المهم للاعبي الخليج الذين انطلقوا من البطولات الخليجية الى البطولات القارية والدولية ومثل هذه البطولات تخدم اللاعبين والتنافس فيها كبير ونقدم الشكر إلى الاتحاد الكويتي للتنس على استضافته لهذه البطولة. وقال البرواني: الجميل في هذه البطولة هي عودة لاعبي منتخب العموم بعد توقف خلال السنوات الماضية وهي فئة مهمة تعطي البطولات اثارة وحماسا وندية ونملك مجموعة من اللاعبين البارزين أمثال الرواحي والبرواني وعودتهم من جديد للمشاركات الخارجية مهم جدا للمرحلة القادمة.