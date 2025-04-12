رئيس الوزراء يتفقد مشروع أبراج الداون تاون خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 03:32 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع أبراج "الداون تاون"خلال زيارته اليوم لمدينة العلمين الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف تنفيذ الأبراج، الذي تنفذه الشركة الصينية المنفذة لمنطقة الابراج بالعاصمة الادارية، وتعرف على موقف تقدم الأعمال بالمشروع من نقطة مشاهدة أعلى البرج الأيقوني؛ في الدور الـ 66، حيث أوضح وزير الإسكان أن البرج الأيقوني يُعد أطول برج على ساحل البحر المتوسط، ويتوسط أبراج الداون تاون.