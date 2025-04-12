مدبولي يعلق على مشروعات الإسكان بالعلمين.. لم يترك مشروعا إلا وضع مقترحا له

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 03:32 مساءً - بدراسته وخبرته الهندسية بمجال التخطيط العمراني وتوليه منصب وزير الإسكان قبل منصب رئيس مجلس الوزراء، لم يترك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أي مخطط لمشروعات مدينة العلمين الجديدة خلال جولته التفقدية اليوم إلا وضع له عددا من الملاحظات ورؤية هندسية للمشروع.
من المدينة التراثية لمشروع نيو مارينا ومشروع تطوير البوابات، لمنطقة جزر الفيلات وحتى الحي اللاتيني، جميع مخططاتها التنفيذية وضع رئيس الوزراء لها عدة مقترحات إضافية.
وعلى هامش الجولة كان الشغل الشاغل لرئيس الوزراء هو حرصه على متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات ونسب التنفيذ التي تمت والتأكيد على أن الانتهاء من المشروعات فى مواعيدها المقررة أهم شىء.
رئيس الوزراء أكد أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع التي تحظى بأهمية كبرى لدى الدولة، حيث تمثل عاصمة مصر الساحلية، وتمثل نواة لخطة تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي؛ وتشهد حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بالمدينة متعددة الاستخدامات: سكنية، وتجارية، وخدمية، وإدارية، وسياحية، وثقافية.