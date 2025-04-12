مدبولي يعلق على مشروعات الإسكان بالعلمين.. لم يترك مشروعا إلا وضع مقترحا له

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 03:32 مساءً - بدراسته وخبرته الهندسية بمجال التخطيط العمراني وتوليه منصب وزير الإسكان قبل منصب رئيس مجلس الوزراء، لم يترك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أي مخطط لمشروعات مدينة العلمين الجديدة خلال جولته التفقدية اليوم إلا وضع له عددا من الملاحظات ورؤية هندسية للمشروع.

من المدينة التراثية لمشروع نيو مارينا ومشروع تطوير البوابات، لمنطقة جزر الفيلات وحتى الحي اللاتيني، جميع مخططاتها التنفيذية وضع رئيس الوزراء لها عدة مقترحات إضافية.