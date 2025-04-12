نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالنسيا يهزم إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فالنسيا في خطف ثلاث نقاط ثمينة من إشبيلية بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، تراجع إشبيلية إلى المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما خطف فالنسيا المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

جاء الشوط الأول مثيرا من الجانبين، حيث شن كلا من فالنسيا وإشبيلية العديد من الهجمات الخطيرة على المرميين لينجح فالنسيا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق خافي جويرا الذي تسلم تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من زميله لوبيز ليسدد الكرة على يمين مرمى إشبيلية ويعلن عن هدف الفوز لفريقه.

أما الشوط الثاني، فجاء متواضعا ومتعادلا من كلا الجانبين الذان شنا بعض الهجمات الخطيرة من أجل تسجيل هدف ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز فالنسيا بهدف نظيف.