العالم اليوم - على ماذا تركز المحادثات الأميركية الإيرانية في عُمان؟

انتم الان تتابعون خبر على ماذا تركز المحادثات الأميركية الإيرانية في عُمان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 03:24 مساءً - أفادت رويترز نقلا عن مصدر عماني بأن المحادثات الولايات المتحدة وإيران ستركز على البرنامج النووي وتهدئة التوتر وتبادل السجناء.

وقا المصدر العماني إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة تركز على تهدئة التوترات الإقليمية وتبادل السجناء والتوصل إلى اتفاقات محدودة لتخفيف العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

وبدأت، يوم السبت، إيران والولايات المتحدة اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1980، السبت مباحثات نادرة "غير مباشرة" في سلطنة عمان، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال إسماعيل بقائي عبر منصة اكس إن هذه المباحثات بين و ستيف ويتكوف موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "بدأت بفضل وساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".