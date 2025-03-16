بعثة منتخبنا الوطني الأول للقدم تصل سيؤول واليوم أول تدريباته

استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية الخميس القادم وصلت الى العاصمة الكورية سيؤول صباح أمس بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، حيث كان في مقدمة مستقبلي البعثة لدى وصولها عدد من المسؤولين بسفارة سلطنة عمان لدى كوريا الجنوبية وعدد من المسؤولين بالاتحاد الكوري لكرة القدم وكانت بعثة المنتخب غادرت سلطنة عمان منتصف ليل أمس برئاسة إبراهيم العلوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم وباقي اعضاء الجهاز الفني والاداري لمنتخبنا وسيبدأ اليوم منتخبنا أولى تدريباته اليومية في كوريا، حيث أعطى الجهاز الفني اللاعبين يوم امس راحة من اجل اعادة نشاطهم بعد رحلة طيران طويلة احتاج فيها اللاعبون لراحة، حيث سيخوض منتخبنا يوم الخميس القادم مواجهته مع كوريا الجنوبية، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 وبعد ختام مباراة كوريا سيتوجه منتخبنا إلى دولة الكويت لملاقاة المنتخب الكويتي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن الجولة الثامنة بالتصفيات الآسيوية وخاض منتخبنا يوم الخميس الماضي مباراة ودية امام المنتخب السوداني انتهت بالتعادل السلبي، هدف من خلالها المدرب الوطني رشيد جابر الوقوف على مستوى اللاعبين قبل مواجهة كوريا الجنوبية، وقد اختار المدرب رشيد جابر 26 لاعبا لمواجهتي كوريا الجنوبية والكويت وهم : إبراهيم المخيني وعبدالملك البادري ومعتصم الوهيبي وخالد البريكي واحمد الخميسي وثاني الرشيدي وماجد السعدي وغانم الحبشي وعلي البوسعيدي وأحمد الكعبي وملهم السنيدي و امجد الحارثي وحارب السعدي وعبدالله بن فواز عرفة وارشد العلوي والفرج الكيومي والمنذر العلوي وعبدالرحمن المشيفري وصلاح اليحيائي وحاتم الروشدي وجميل اليحمدي وحسين الشحري وعصام الصحبي ومحسن الغساني وزاهر اللاغبري و ناصر الرواحي.

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