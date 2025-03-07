الدوري الألماني (25): مونشنغلادباخ يواجه ماينز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا بوروسيا مونشنغلادباخ وماينز، اليوم الجمعة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم.

يتواجد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ قبل هذه المباراة في المركز الثامن بـ 37 نقطة، بينما يتواجد فريق ماينز في المركز الرابع بـ 41 نقطة.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 61 نقطة، يليه فريق باير ليفركوزن بـ 53 نقطة، وفي المركز الثالث آينتراخت فرانكفورت بـ 42 نقطة.