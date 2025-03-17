أخبار اليمن : القوات المسلحة: أفشلنا هجوماً معادياً على اليمن

القوات المسلحة: أفشلنا هجوماً معادياً على اليمنأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أنه ورداً على استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، تم استهداف حاملة الطائرات " ترومان" شمال البحر الأحمر للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات.

وأكدت القوات المسلحة أنها نجحت في إفشال هجوم معاد كان العدو يُحضِّر لشنه على اليمن واضطرت طائراته الحربية المحلقة إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق عدد من الصواريخ والمسيرات على حاملة الطائرات وعدد من القطع الحربية التابعة لها.

وحيت القوات المسلحة كافة أبناء الشعب اليمني العظيم ومعهم كل الأحرار من أبناء أمتنا الذين عبروا عن رفضهم لهذا العدوان.. مؤكدة أنها مستمرة في حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.