مسلسل حكيم باشا الحلقة 17.. كيف ينتقم ميدو عادل من والده وإخوته؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 03:32 مساءً - انتهت الحلقة السادسة عشر من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بتوعد ياسين "ميدو عادل" لوالده نوح "أحمد فؤاد سليم" بعد أن عرف الحقيقة حيث قال لحكيم "مصطفى شعبان" إن الأملاك كلها في يده وسيأخذ منها ما يريد، وأنه لن يعترف أبدًا بأن نوح والده، ومن الأفضل أن يظل ابن حرام، فكيف سينتقم ياسين من أبوه وإخوته ليهدأ غضبه بعد معرفه الحقيقة.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.