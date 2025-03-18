مال وأعمال

وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10%

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  • وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10% 2/10
  • وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10% 3/10
  • وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10% 4/10
  • وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10% 5/10
  • وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10% 6/10
  • وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10% 7/10
  • وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10% 8/10
  • وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10% 9/10
  • وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10% 10/10

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:14 صباحاً - وكالات – يواصل الملياردير الأمريكي وارن بافيت تعزيز حيازته في الشركات اليابانية، إذ عزز ملكيته في 5 شركات إلى مستويات قريبة من 10%.

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ورفعت شركة Berkshire Hathaway حصتها في 5 شركات يابانية وهي Itochu وMarubeni، وMitsubishi، وMitsui، وSumitomo، بنحو 1% لكل منهما إلى مستويات تتراوح ما بين 8.5% و9.8%.

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وكان حكيم أوماها قد كشف في خطابه السنوي لعام 2024، أن شركته ملتزمة باستثماراتها في الشركات اليابانية على المدى الطويل، وتوصلت لاتفاق مع الشركات لتخطي سقف الـ10%.

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وقال بافيت إن الشركات الخمس هي أكبر بيوت تداول في اليابان، والتي تستثمر في قطاعات متنوعة محلياً وخارجياً، بطريقة تشبه Berkshire.

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وكانت المرة الأولى التي استثمر فيها بافيت في هذه الشركات في عام 2019. وبنهاية العام الماضي، بلغت حيازة الشركة في الشركات اليابانية 23.5 مليار دولار.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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