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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وارن بافيت يرفع حيازته في 5 شركات يابانية إلى حوالي 10% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:14 صباحاً - وكالات – يواصل الملياردير الأمريكي وارن بافيت تعزيز حيازته في الشركات اليابانية، إذ عزز ملكيته في 5 شركات إلى مستويات قريبة من 10%.
ورفعت شركة Berkshire Hathaway حصتها في 5 شركات يابانية وهي Itochu وMarubeni، وMitsubishi، وMitsui، وSumitomo، بنحو 1% لكل منهما إلى مستويات تتراوح ما بين 8.5% و9.8%.
وكان حكيم أوماها قد كشف في خطابه السنوي لعام 2024، أن شركته ملتزمة باستثماراتها في الشركات اليابانية على المدى الطويل، وتوصلت لاتفاق مع الشركات لتخطي سقف الـ10%.
وقال بافيت إن الشركات الخمس هي أكبر بيوت تداول في اليابان، والتي تستثمر في قطاعات متنوعة محلياً وخارجياً، بطريقة تشبه Berkshire.
وكانت المرة الأولى التي استثمر فيها بافيت في هذه الشركات في عام 2019. وبنهاية العام الماضي، بلغت حيازة الشركة في الشركات اليابانية 23.5 مليار دولار.
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