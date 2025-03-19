ليلة القدر: فضلها وعلاماتها وكيفية إحيائه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 03:55 صباحاً - فضل ليلة القدر

تُعتبر ليلة القدر من الليالي المباركة في شهر رمضان، ولها فضل عظيم يتجلى في الكثير من الآيات والأحاديث النبوية. حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ”، مما يدل على أهمية هذه الليلة في نزول القرآن الكريم. ومن الجدير بالذكر أن العمل في ليلة القدر يُعادل أجر العمل لأكثر من ألف شهر، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه”.

علامات ليلة القدر

هناك عدة علامات تشير إلى حلول ليلة القدر، ومنها:

الطمأنينة والسلام: يسود ليلة القدر شعور بالسكينة والطمأنينة بين المؤمنين، فهي ليلة سلام حتى مطلع الفجر.

صفاء السماء: تكون السماء في ليلة القدر صافية وجو هادئ دون أن يترافق مع الجو الحر أو البرودة المفرطة.

ظهور الشمس بيضاء خالية من الأشعة: بعد ليلة القدر، تطلع الشمس بيضاء بلا شعاع وهو من أبرز العلامات الدالة عليها.

كيفية إحياء ليلة القدر

إحياء ليلة القدر يكون بالتقرب إلى الله عبر العديد من العبادات التي تشمل:

الصلاة

تُعتبر الصلاة في ليلة القدر من أهم الوسائل للتقرب إلى الله، ولذلك يُستحب للمؤمن أن يُصلي التراويح ويقوم الليل بالكامل إذا استطاع، مخلصاً في دعائه وعبادته.

قراءة القرآن

لأن القرآن أُنزل في ليلة القدر، فإن التلاوة المكثفة لكتاب الله تتيح للمسلم فرصة التفكر في معانيه وتعاليمه العظيمة.

الدعاء

الدعاء في هذه الليلة له فضل كبير، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء في ليلة القدر بقول: “اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عني”.

الاستغفار والتسبيح

الاستغفار والتسبيح يقومان بتذكير المسلم بعظمة الله وكماله، وتعزيز روحانية النفس، مما يجعل ليلة القدر فرصة للتوبة والتنقية الروحية.

ختاماً، ليلة القدر فرصة عظيمة لكل مسلم للتقرب من ربه ونيل رضاه ومغفرته، فلا يُفرط فيها ولا يدعها تمر دون اغتنامها بالعبادة والدعاء.