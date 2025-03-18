وزير الخارجية: نتطلع لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:12 مساءً - دوت الخليج_ استقبل دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء، ياسمين قريشي عضوة مجلس العموم البريطاني، المبعوث التجارى البريطانى الخاص لمصر.

وأكد عبد العاطي أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، منوهاً إلى حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى قارب 5 مليار جنيه استرلينى فى العام الماضى.

وأعرب عن التطلع لمزيد من العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المُتاحة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر.

واستعرض عبد العاطي الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية التى تم توقيعها فى ديسمبر 2020، وكذلك على نتائج مجلس المشاركة المصري البريطاني الذي عقد في شهر يناير، والذي تم الاتفاق خلاله على تسوية أية قضايا عالقة وبما يسهم فى نفاذ الصادرات إلى السوقين المصري والبريطاني.

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ونوه عبد العاطي إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الجانب البريطانى في مجالات أخرى وفى مقدمتها مجال التعليم الجامعى، كما تطرق إلى مجال السياحة، مشيراً إلى أن مصر تعد من أحد أبرز المقاصد السياحية للبريطانيين مؤكداً التطلع للعمل على تعزيز حجم تدفق السياحة لمستويات أعلى.