أدعية ليلة القدر: كيف تدعو الله في هذه الليلة المباركة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 03:55 صباحاً - أهمية ليلة القدر وفضائلها

ليلة القدر هي من أعظم ليالي السنة، إذ أن القرآن الكريم نزل فيها، وهي خير من ألف شهر في العبادة كما جاء في سورة القدر. يحرص المسلمون على استثمار هذه الليلة المباركة في العبادة والتقرب إلى الله بالدعاء والأعمال الصالحة، لما لها من أهمية عظيمة وفضائل كثيرة.

كيف نستعد للدعاء في ليلة القدر؟

أول خطوة للاستعداد للدعاء في هذه الليلة المباركة هي التحضير النفسي والروحي. يجب على المسلم أن يدخل هذه الليلة بقلب خاشع ونية صادقة، مؤمناً بإجابة دعائه. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نتخلص من أية مشاحنات أو خلافات مع الآخرين حتى يتقبل الله دعاءنا.

خطوات للدعاء بفعالية

للدعاء في ليلة القدر آداب خاصة تساعد في قبوله وتحقيق الهدف منه، ومن هذه الخطوات:

الوضوء: يُفضل أن يكون الداعي على طهارة تامة قبل التوجه للدعاء.

يُفضل أن يكون الداعي على طهارة تامة قبل التوجه للدعاء. استقبال القبلة: من السنة استقبال القبلة عند الدعاء.

من السنة استقبال القبلة عند الدعاء. رفع اليدين: يُستحب رفع اليدين إلى السماء أثناء الدعاء.

يُستحب رفع اليدين إلى السماء أثناء الدعاء. البدء بحمد الله: بدء الدعاء بحمد الله والثناء عليه.

بدء الدعاء بحمد الله والثناء عليه. الصلاة على النبي: الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الدعاء.

أدعية مستحبة في ليلة القدر

هناك العديد من الأدعية المستحبة في ليلة القدر والتي يمكن أن تكون مفتاحاً لتحقيق الأمنيات والتوفيق من الله:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني: هذا الدعاء هو الدعاء الأكثر شهرة في ليلة القدر وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا أدركت ليلة القدر فأجابها بهذا الدعاء.

هذا الدعاء هو الدعاء الأكثر شهرة في ليلة القدر وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا أدركت ليلة القدر فأجابها بهذا الدعاء. اللهم تقبل منا: يمكن أن ندعو الله أن يتقبل منا صالح الأعمال والعبادات.

يمكن أن ندعو الله أن يتقبل منا صالح الأعمال والعبادات. اللهم اهدنا فيمن هديت: دعاء للهداية والثبات على الطريق المستقيم.

دعاء للهداية والثبات على الطريق المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك: دعاء للتثبيت على الإيمان.

ختاماً

على المسلم الاجتهاد في ليلة القدر بالدعاء والعبادة حتى ينال الأجر العظيم في هذه الليلة الفضيلة. والحرص على الاستمرار في الطاعات والخيرات طيلة العام. ندعو الله أن يبلغنا هذه الليلة المباركة ويجعلنا من المقبولين.