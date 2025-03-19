نقابة الموسيقيين تقرر منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر.وفي بيان إقرأ المزيد

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر.

وفي بيان رسمي من نقابة الموسيقيين أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن مجلس إدارة النقابة قد قرر منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر.

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن هذا القرار جاء بعد مناقشات مستفيضة داخل المجلس، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى للحفاظ على معايير وضوابط الغناء في مصر، وتعمل على تنظيم الساحة الفنية.

وجاء بنص المذكرة المقدمة للنقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة: "بناء على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها، نفيدكم علمًا بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة ٢٠٢٥/٣/١٦، عدم منح تصريح بالغناء للسيدة هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية".

وفي التفاصيل جاء بالمذكرة: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٢٢ وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - شهرته خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٥ صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق، وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٠ تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة والمحدد لها جلسة الإثنين ۲۰۲٥/١/٢٧ بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبتاريخ ٢٧/ ۱ / ۲۰۲۵ اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وقررت تأجيل التحقيق لجلسة الاثنين الموافق ۲۰۲۵/۲/۱۰ لحضور المشكو في حقها.. وبتاريخ ۲۰۲٥/٢/١٠ اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها. وبناء عليه تم صدور قرار لجنة التحقيقات بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦".

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد اتخذت قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية، في إطار جهودها لتنظيم الوسط الفني وضمان التزام المطربين بالقوانين والضوابط المهنية.