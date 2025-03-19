نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة الغذائية تبدأ توريد السلع المدعمة الإضافية للمنافذ… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 01:10 صباحاً - محمد أحمد_ بدأت مخازن شركتي الجملة (العامة والمصرية) التابعين للقابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، في تسليم المنافذ على مستوى الجمهورية السلع الأساسية الخاصة بالمنحة الاستثنائية على البطاقات التموينية.

ويتمثل الدعم الإضافي الذي أقره مجلس الوزراء في صرف 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر، لمدة شهرين بداية من شهر رمضان الجاري.

و أعلنت وزارتا المالية والتموين والتجارة الداخلية، في بيان مشترك، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لوزارة التموين.

و يستفيد من هذه المنحة نحو 10 ملايين أسرة من ذوي الدخل المحدود أو الأكثر احتياجًا، بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليارات جنيه.

وتشمل قائمة السلع سكر حر بسعر 30 جنيهًا للكيلو، وزيت بسعر 53 جنيهاً للتر، وأرز بسعر 27 جنيهاً، بالإضافة إلى دقيق حر بسعر 18 جنيهًا.

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كما تتضمن السلع مجموعة أخرى تشمل المكرونة، والحبوب المختلفة مثل العدس والفول، ومنتجات الألبان والجبن، وبعض المنتجات الغذائية المعلبة.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا رقم (5) لسنة 2025، يتعلق بصرف المنحة الإضافية للبطاقات التموينية المستحقة خلال شهري مارس وأبريل.

وألزم التوجيه الوزاري المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية والتجار المعتمدين بضرورة الالتزام بصرف السلع وفقًا للحدود المقررة لكل بطاقة، دون فرض أي زيادات غير قانونية على المواطنين.

وأكدت الوزارة أن مديريات التموين ستتولى عمليات الرقابة والتفتيش الدوري لضمان تنفيذ التوجيه بالشكل الصحيح، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات.

كما حددت الوزارة أسعار السلع المخصصة لهذه المنحة وفقًا لتكلفة التوريد وهوامش الربح المعتمدة، لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمستفيدين.

من جانبه، أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، جاهزية الشركة لصرف المنحة الإضافية على بطاقات الدعم، مشيرًا إلى توافر رصيد سلعي كبير لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد ناجي على جاهزية المخازن التابعة للشركة لتسليم كافة المنافذ، سواء من جمعيتي أو بدالي التموين، سلع الدعم الإضافي بجانب المقررات الأساسية.

فيما قال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين، إن المنافذ جاهزة لصرف سلع الدعم الإضافي ضمن المنحة الاستثنائية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.