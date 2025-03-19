العالم اليوم - فيديو.. عوة رائدا فضاء إلى الأرض بعد قضائهما أشهر بالفضاء

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عوة رائدا فضاء إلى الأرض بعد قضائهما أشهر بالفضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 02:16 صباحاً - بعد تسعة أشهر من بقائهما عالقين في محطة الفضاء الدولية، بدأ رائدا فضاء أميركيان رحلة العودة إلى الأرض على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراغون"، وفقا للقطات مباشرة بثتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وعاد رائدا الفضاء بوتش ويلمر وزميلته سوني وليامز إلى الأرض على متن كسبولة تابعة لشركة "سبيس إكس" قابلة ساحل فلوريدا بعد 9 أشهر في الفضاء.

وغادر رائدا الفضاء سوني ويليامز وباري ويلمور محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراغون"، وقد أظهرت اللقطات الحية لحظة انطلاقهما.

وكان ويليامز ويلمور وصلا إلى المحطة في بداية يونيو على متن أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ. وكان من المفترض أن تستمر مهمتهما أسبوعا واحدا فقط، إلا أن مشكلات فنية عديدة في المركبة أجبرتهما على البقاء في الفضاء لمدة أطول.

وفي سبتمبر الماضي، وصل هيج وجوربونوف إلى المحطة الفضائية على متن مركبة "سبيس إكس كرو دراغون ، تاركين مقعدين شاغرين لويليامز وويلمور.

وسبق لويليامز وويلمور السفر إلى الفضاء عدة مرات، وهما رائدا فضاء متمرسان من ذوي الخبرة.

ووصل طاقم الفضاء كرو 10 ، ومن بينه رائدا فضاء ناسا ن ماكلين ونيكول يرز، ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكويا أونيشي، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس) كيريل بيسكوف ، إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأحد ليحل محل طاقم الفضاء كرو 9.