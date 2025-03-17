الرئيس السيسي يشيد ببرنامج سامح حسين.. والفنان يرد: النجاح بفضل ربنا والجمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 10:29 مساءً - أشاد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الحفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، ببرنامج الفنان سامح حسين "قطايف"، معقبا: "قالولي كتير عن شاب بيعمل برنامج.. بس لي ملحوظة واحدة، بندي الفرصة في تليفزيونا وقنواتنا ومسلسلاتنا للعمل الإيجابي اللي فيه جدية والتزام، بنضحك عليه كتير والدراما عاملة مسلسلات كتير، مايجراش يبقى في حاجة جادة شوية، ونقول للناس فى مصر اوعوا ترعوا الهزل فقط والكلام اللي مايبنيش أمة فقط، دوروا على الصالح.

وعلق الفنان سامح حسين، على إشادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "برنامج قطايف كان أولا وأخيرا نجاح بفضل من ربنا ثم الشعب المصري، اللي لسه سيادتك بتقول بيتفرجوا على الشيء الجيد".

وتابع: "لما عملنا الحلقات عملناها أنا وأصدقائي لوجه الله وربنا كرمنا من وسع، وكانت أول حلقة، إلا من أتى الله بقلب سليم، ووجودي هنا عظيم الشرف لنا وحسينا فعلا الجمهور المصري يتذوق جدا وشغوف جدا يلاقي منتج محترم وجيد هتلاقيه هو مدفعناش جنيه على البرنامج دا دعاية، هو اللي عمل دعاية، وجزيل الشكر على الشعب المصري اللي نفسه يتفرج على حاجة محترمة".