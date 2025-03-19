العالم اليوم - الرئيس المصري وملك البحرين يبحثان التصعيد في غزة

انتم الان تتابعون خبر الرئيس المصري وملك البحرين يبحثان التصعيد في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 12:23 صباحاً - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الجارية للقمة العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، والتصعيد الجاري في قطاع غزة، حيث أدان الرئيس المصري و ملك البحرين الضربات الجوية على القطاع، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مطالبين باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لحماية أهالي قطاع غزة الأبرياء من العدوان الغاشم الذي يتعرضون له.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس المصري و ملك البحرين أكّدا على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخراً، وخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشددين على الرفض التام لأي إجراءات أو قرارات تدفع تجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأشارا إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضاً التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبحرين وحرص البلدين الشقيقين على دفع التعاون لآفاق أرحب في كافة المجالات، ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن قضايا المنطقة.