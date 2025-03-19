الفنانة “عائشة كاي” تثير الجدل بسبب جنسيتها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 12:54 صباحاً - أثارت الفنانة السعودية عائشة كاي جدلاً حول جنسيتها الحقيقية، بعد أن نالت إعجاب الجمهور بأدائها المتميز في المسلسل الدرامي “شارع الأعشى”، الذي يُعرض حاليًا خلال موسم دراما رمضان.

وفي مقابلة إعلامية، نفت كاي الشائعات التي تتحدث عن حصولها على الجنسية الكندية، مؤكدة أنها لا تحمل سوى الجنسية السعودية، وأنها تنتمي لعائلة سعودية بالكامل.

وعلقت كاي على الأنباء المتعلقة بجنسيتها، قائلة: “لا أفهم سبب تداول هذه الشائعات حول حصولي على الجنسية الكندية. لقد عشت في كندا لفترة، لكنني سعودية من أصول سعودية ولا أنتمي إلى أي بلد آخر”.

كما أوضحت الممثلة والكاتبة السعودية سبب إقامتها في كندا، مشيرة إلى أنها كانت هناك من أجل دراسة ابنها، وأكدت أنها عادت إلى المملكة قبل ستة أشهر بعد تخرج ابنها من الجامعة، لتستقر في المملكة بشكل دائم.

يُذكر أن عائشة كاي قد أثارت انتباه الجمهور والنقاد بأدائها في “شارع الأعشى”، حيث قدمت دور “أم إبراهيم” ببراعة، مما أكسبها إشادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.