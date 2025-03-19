ترامب يصف مكالمته مع بوتين بأنها "جيدة للغاية" و"مثمرة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 12:31 صباحاً - وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محادثاته التي أجراها هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بأنها كانت "جيدة للغاية" و"مثمرة".



وقال ترامب، حسبما ذكرت قناة "الحرة الأمريكية"، إنه جرى خلال المكالمة "الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار الذي يستهدف المنشآت الحيوية والبنية التحتية في كل من أوكرانيا وروسيا".



وأشار إلى أنهما ناقشا السعي نحو وقف كامل لإطلاق النار، معربا عن أمله في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.



وأضاف ترامب أن الحرب "ما كانت لتندلع" لو كان رئيسا، مشيرا إلى أن المحادثات تضمنت مناقشة بنود اتفاق سلام، في ظل استمرار سقوط آلاف الجنود من الجانبين، مع تأكيد كل من الرئيس بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي رغبتهما في إنهاء النزاع.