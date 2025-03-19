العالم اليوم - فيديو.. ضربات أميركية تستهدف معاقل الحوثيين في صعدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 12:23 صباحاً - أفادت وسائل إعلام حوثية وشهود، ليل الثلاثاء، بتعرّض محافظة صعدة في شمال اليمن، معقل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، لضربات أميركية جديدة.

وأوردت وكالة أنباء سبأ وقناة المسيرة التابعتان للحوثيين أن "عدوانا أميركيا" استهدف "منطقة طخية في مديرية مجز بمحافظة صعدة"، في حين أفاد شهود وكالة فرانس برس بتعرض صعدة لـ"ثلاث ضربات".

من جانبه، نشر شرت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، فيديو للضربات التي توجهها إلى الحوثيين في اليمن. وقالت القيادة في منشور على حسابها في منصة "إكس": "قواتنا تواصل ضرباتها ضد الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران".

وأرفقت القيادة المنشور بفيديوهات لإقلاع مقاتلات من حاملة طائرات.

وأعلنت وسائل إعلام يمنية، في وقت سابق من فجر الثلاثاء، إطلاق جماعة الحوثيين صاروخا باليستيا من منطقة مجزر غرب محافظة مأرب باتجاه البحر الأحمر.

وأفاد مراسل "دوت الخليج"، مساء الإثنين، بدويّ انفجارات عنيفة هزّتالعاصمة اليمنية صنعاء جرّاء غارات جوية.

وذكرت مصادر يمنية أن غارات أميركية استهدفت مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي شمال غربي صنعاء.

وأكدت المصادر استهداف قصف جوي لمحيط جامعة الإيمان بصنعاء.

كذلك أفاد مراسلنا باستهداف غارة أميركية مديرية سحار بصعدة معقل الحوثيين.

ويوم الاثنين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران "ستحمل مسؤولية كل طلقة نار" يطلقها المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران، الذين يشنون هجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن منذ أكثر من عام.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته الاجتماعية تروث سوشال "سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين، اعتبارا من الآن، نيرانا أطلقتها أسلحة إيرانية والمسؤولون في إيران. وستحمل إيران المسؤولية وستتحمل عواقب" ستكون "رهيبة".

وأضاف ترامب أن "مئات الهجمات التي نفذها الحوثيون والمافيا الشريرة المتمركزة في اليمن، الذين يكرههم الشعب اليمني، تنطلق من إيران وتخطط لها إيران".

وأوضح أن طهران تملي على الحوثيين أبسط "التعليمات والتوجيهات" وتؤمن لهم "الأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة وحتى ما يسمى (الاستخبارات)".