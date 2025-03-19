تشيلسي يؤكد غياب كول بالمر عن منتخب إنكلترا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 12:54 صباحاً - أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي إن لاعب وسطه كول بالمر لن ينضم لمنتخب إنكلترا، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويعاني بالمر من إصابة عضلية، وقد غاب عن البلوز في المباراة التي خسرها 0-1 أمام آرسنال في الدوري الإنكليزي.

وتستهل إنجلترا مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة ألبانيا يوم الجمعة المقبل في المجموعة 11، وهي أول مباراة للمنتخب مع المدرب الجديد توماس توخيل، وتلاقي لاتفيا يوم الإثنين القادم.