ترتيب منتخب مصر فى مجموعة تصفيات كأس العالم قبل مباراة إثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 11:30 مساءً - يدخل منتخب مصر الأول مباراة إثيوبيا متصدرا مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد، وبفارق 4 نقاط عن منتخب غينيا بيساو وصيف المجموعة.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي منتخب سيراليون المركز الرابع برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن منتخب إثيوبيا صاحب المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط بينما تتذيل جيبوتي المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وانطلق الأحد الماضي معسكر المنتخب لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري على الترتيب، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.