توزيع 650 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى مراكز محافظة سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:33 مساءً - أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة سوهاج، عن نجاحها في توزيع 650 كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع محافظة سوهاج، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تؤكد دائمًا على أهمية الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين وتلبية احتياجاتهم، وخاصة فى شهر رمضان المبارك. كما تشيد بدور منظمات المجتمع المدنى التى أصبحت ركيزة أساسية للتنمية والنماء فى مصر، بدعم من القيادة السياسية الحكيمة التي تؤمن بدور المجتمع المدني في مختلف مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن توزيع الكراتين جاء بهدف إدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم خلال أيام شهر رمضان الفضيل. كما أشار إلى أهمية العمل المشترك مع الجهاز التنفيذى لتيسير توفير احتياجات المواطنين وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح بخيت أن الخطة التفصيلية للتوزيع شملت أهالي قرى الشيخ مكرم وأولاد عزاز بمركز سوهاج، وقرية الحرجة بحري بمركز البلينا، وقرية باهوق بمركز المراغة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوزيع جزء من التعاون المشترك بين الجمعية وبنك الكويت الوطني، الذي يهدف إلى توزيع 2469 كرتونة من المواد الغذائية في قرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك. وأشار إلى أن نصيب محافظة سوهاج من هذه الكراتين بلغ 650 كرتونة، موضحًا أن المستفيدين من هذا التوزيع هم الأرامل، المرضى، محدودو الدخل، وذوي الهمم، وذلك في إطار تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف شعبان أن التوزيع تم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج والجمعيات الأهلية المنتشرة في قرى ونجوع المحافظة. كما أشار إلى أن هذه المبادرة جزء من منظومة العمل الهادفة إلى دعم الأسر غير القادرة من خلال تقديم المشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عن تقديم خدمات طبية في مجالات علاج مرضى العيون، القلب، ومرضى السرطان.

وفى ختام تصريحاته، أكد شعبان أن الجمعية نفذت العديد من المشروعات الخيرية في المحافظة، منها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل وغير القادرات، بالإضافة إلى مساعدة المرضى في إجراء الجراحات اللازمة وتوفير الأدوية عبر أفضل المؤسسات الطبية في سوهاج والقاهرة. كما يتم توزيع المساعدات الموسمية على الأسر غير القادرة، مثل شنط رمضان، البطاطين في الشتاء، ولحوم الأضاحى.