جلسة بين حسام حسن ومحمد صلاح غدًا بمعسكر المنتخب قبل مواجهة إثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 11:26 مساءً - يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر جلسه مع النجم الدولي محمد صلاح، فور انضمام اللاعب لمعسكر الفراعنة غدا، لمؤازرته وتحفيزه بعد الأسبوع الصعب الذي مر على اللاعب بوداع دوري أبطال أوروبا وخسارة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المنتظر أن تتطرق الجلسة لمسألة جاهزية اللاعب الفنية والنفسية للمشاركة أمام أثيوبيا، الجمعة المقبل في تصفيات كأس العالم.

ودخل منتخب مصر، معسكره أمس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".