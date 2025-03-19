محمد صلاح يعد بالتأهل إلى كأس العالم 2026

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 05:49 صباحاً - وعد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنكليزي، وقائد منتخب مصر، إدارة اتحاد الكرة المصري والجمهور بالتأهل إلى كأس العالم.

والتحق محمد صلاح ببعثة منتخب مصر التي طارت إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وشدد صلاح على جاهزية جميع لاعبي منتخب مصر قبل خوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون والاقتراب من التأهل لكأس العالم.

وتلتقي مصر مع إثيوبيا يوم السبت القادم في الجولة الخامسة من هذه التصفيات في الدار البيضاء، ومن بعدها تلاقي سيراليون في ستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء 25 آذار الجاري.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في هذه التصفيات بـ 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل ولم يخسر أي مباراة.