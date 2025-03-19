قصص عن ليلة القدر: عبر وحكم من السلف الصالح

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 04:52 صباحاً - درر وعبر من قصص السلف الصالح في ليلة القدر

ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي تُعد أفضل ليالي العام، تحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، ولها تأثير كبير على السلف الصالح الذين عاشوا مستنيرين بنور الإيمان وحب العبادة. نستعرض اليوم بعضًا من هذه القصص القيمة التي تلقي الضوء على تجاربهم، حكمهم ومنهجهم في استثمار هذه الليلة العظيمة.

قيم ليلة القدر وأثرها في نفوس الصالحين

كان السلف الصالح يدركون تمام الإدراك فضل ليلة القدر وأنها خير من ألف شهر، لذا كانوا يبذلون فيها جهودًا كبيرة في العبادة والطاعة. تجسد هذه القصص حبهم العظيم لهذه الليلة واستشعارهم لقيمتها:

كان الإمام الشافعي يُعرف بعبادته وإخلاصه، ويُقال عنه أنه كان يخصص العشر الأواخر من رمضان لإحياء الليل بالصلاة وقراءة القرآن، متطلعًا للثواب العظيم الذي يُجزى في ليلة القدر.

روى عن الإمام مالك أنه كان يهتم بالذكر والدعاء في هذه الليلة، مؤمنًا بأثرها الكبير ودورها في تقوية الإيمان وصفاء الروح.

حكم من كبار العلماء حول ليلة القدر

تعلم السلف الصالح كيف يستفيدون من ليلة القدر عبر الحكم والتدبر في مآلاتها. من هذه الحكم:

التأمل في العفو والمغفرة: كان العلماء ينصحون بأن تكون ليلة القدر فرصة لطلب المغفرة من الله، وتحقيق السلام الداخلي من خلال العفو والصفح.

الحرص على العبادة الفردية: كانوا يشددون على أهمية العبادة الفردية والخلوة مع الله للمراجعة الذاتية والتفكر في النعم الإلهية.

في الختام، تُظهر هذه القصص والحكم كيف كان السلف الصالحون يستعدون لهذه الليلة المباركة بعزيمة واقتناع تام بأجرها العظيم. إنهم يعتبرونها فرصة لا تعوض لجني الثواب وتدارك التقصير، وهي دعوة لجميع المسلمين لاغتنام هذه اللحظات الربانية بإخلاص وتفانٍ.