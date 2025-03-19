أطباق رمضانية تقليدية: وصفات من المطبخ العربي الأصيل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 05:49 صباحاً - إفطار رمضاني لا يُنسى

تحمل وجبات رمضان الشهر الكريم نكهةً خاصة ومميزة، فهي تجمع بين التراث والثقافة، وتضفي جواً من الألفة والمحبة بين الأهل والأحباب. في هذا المقال، سنستعرض بعض أطباق الإفطار التقليدية التي تضفي على مائدتك طابعًا شرقيًا أصيلًا.

الشوربات الدافئة

تلعب الشوربة دورًا مهمًا في إفطار رمضاني متوازن. إنها تقدم للجسم السوائل الضرورية وتُهيئ المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسية.

شوربة العدس: تُعدّ من الوصفات التقليدية التي لا تخلو منها أي مائدة رمضانية، فهي غنية بالعناصر الغذائية وسهلة التحضير.

تُعدّ من الوصفات التقليدية التي لا تخلو منها أي مائدة رمضانية، فهي غنية بالعناصر الغذائية وسهلة التحضير. شوربة الحريرة: طبق مغربي لذيذ يتكون من الطماطم، الحمّص، واللحوم المفرومة مع مجموعة من التوابل الشرقية.

أطباق رئيسية تقليدية

الوجبة الرئيسية في شهر رمضان تحتل مكانة خاصة، وتكون عادة مليئة بالنكهات الغنية والمكونات الطازجة.

المندي: يُعتبر من أشهر الأطباق الخليجية، يُحضر باستخدام الأرز واللحم مع توابل خاصة ويُطهى ببطء للحصول على نكهة فريدة.

يُعتبر من أشهر الأطباق الخليجية، يُحضر باستخدام الأرز واللحم مع توابل خاصة ويُطهى ببطء للحصول على نكهة فريدة. الكبسة: طبق تقليدي يتكون من الأرز واللحم أو الدجاج مُضافًا إليه مجموعة متميزة من البهارات العربية.

الحلويات الرمضانية الشهية

لا تكتمل وجبة الإفطار دون حلوى لذيذة تُنعش الحواس وتضيف لمسة من الحلاوة إلى اليوم الطويل.

الكنافة: هي حلوى شرقية شهيرة مصنوعة من الشعيرية الرقيقة والمغطاة بطبقة من السكر أو القطر.

هي حلوى شرقية شهيرة مصنوعة من الشعيرية الرقيقة والمغطاة بطبقة من السكر أو القطر. القطايف: حلوى رمضانية مُحببة تُحشى بالمكسرات أو القشطة وتُقلى حتى تصبح ذهبية اللون.

استمتع بتحضير وتجريب هذه الأطباق الشهية، فهي ليست مجرد وجبات تقليدية، بل تعبير عن التراث والثقافة التي تُعزز الأجواء الرمضانية الرائعة.