راؤول أسينسيو: فخور جداً بانضمامي لمنتخب إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 08:46 صباحاً - عبّر نجم ريال مدريد الشاب، راؤول أسينسيو، عن سعادته الكبيرة باستدعائه للمرة الأولى إلى منتخب إسبانيا الأول بكرة القدم.

وقال راؤول أسينسيو في تصريحات صحفية: كنت في تدريبات ريال مدريد، وفجأة ظهر أنشيلوتي وأعلن الخبر أمام الجميع، ليغمرني زملائي والجهاز الفني بالتهنئة… شعور لن أنساه ما حييت…

ويعتبر راؤول أسينسيو أن سيرجيو راموس هو قدوته ومثله الأعلى، لكنه لم ينكر أنه تعلّم الكثير من لاعبين آخرين وفي مقدمتهم كارلوس بويول..

ويقدم راؤول أسينسيو مستويات كبيرة جداً في عمق دفاع ريال مدريد، الأمر الذي جعله أساسياً في تشكيلة كارلو أنشيلوتي.