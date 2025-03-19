كيف تحافظ على صحتك في رمضان؟ نصائح لتجنب الإرهاق والتعب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 01:50 صباحاً - نصائح قيمة للحفاظ على النشاط في شهر رمضان

يعد رمضان شهرًا مميزًا يجمع بين الروحانية والاحتياجات الصحية الخاصة. الصيام قد يؤدي في بعض الأحيان إلى شعور الصائمين بالإرهاق والتعب. لكن من خلال تنظيم العادات والسلوكيات اليومية، يمكنك الحفاظ على صحتك ونشاطك طوال الشهر الكريم.

تناول وجبة السحور بذكاء

وجبة السحور تعتبر من أهم الوجبات التي تساعد على تزويد الجسم بالطاقة خلال ساعات الصيام. هنا بعض النصائح لوجبة سحور متوازنة:

احرص على تناول البروتينات مثل البيض أو اللبن.

اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان أو الخبز الكامل.

تجنب الحلويات والسكريات التي تؤدي إلى ارتفاع سريع ثم انخفاض في مستوى الطاقة.

تناول الفواكه الطازجة أو المجففة لتزويد الجسم بالفيتامينات الطبيعية.

شرب كمية كافية من الماء

الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق خلال رمضان. لذا، من الضروري شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة. يمكنك أيضًا تضمين شاي الأعشاب والمشروبات الطبيعية التي تدعم ترطيب الجسم.

تنظيم النوم

النوم الجيد ليلاً يعد أساسيًا للحفاظ على النشاط الحيوي طوال اليوم.

حاول وضع جدول نوم منتظم يضمن لك النوم لعدد ساعات كافٍ.

التقليل من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لتحسين جودة النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام

الرياضة تساعد في تحسين الدورة الدموية وتعزيز مستويات الطاقة.

مارس التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا قبل الإفطار مباشرة أو بعد الإفطار بساعتين على الأقل.

تجنب المجهود البدني الزائد الذي قد يسبب الإرهاق.

التخطيط للإفطار بحكمة

عند الإفطار، ابدأ بتناول التمر والماء، ثم وسّع وجبتك تدريجيًا.

اختر الأطعمة المتوازنة التي تشمل البروتينات والخضروات والدهون الصحية.

تجنب الإفراط في تناول الطعام الذي قد يسبب الخمول والتعب بعد الوجبة.

باتباع هذه النصائح والإرشادات، يمكنك الاستمتاع بشهر رمضان بكامل طاقتك ونشاطك. حافظ على صحتك وأشعر بلذة العبادات والروحانيات في هذا الشهر المبارك.