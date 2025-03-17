بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.. رئيسة القومي للمرأة تشارك في العرض الخاص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 03:31 مساءً - وتشيد بالفيلم وصناعه والقائمين عليه

وتؤكد أنه قدم صورة للمرأة المصرية ذات الإرادة القوية التي تسعى لتحقيق أهدافها

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أمس، في العرض الخاص لفيلم سنووايت (المصري) الذى نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، بحضور السيدة ايلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر، والسيدة تشستي ليندو مديرة التعاون الدولي لسفارة مملكة النرويج، والسيد ايف ساسنراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسفير بيتر ميلانو سفير هولندا بجمهورية مصر العربية، والسيدة جيرمان حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الأمانة العامة للمجلس.

وفي كلمتها تقدمت المستشارة أمل عمار بخالص التهاني إلى كل سيدة وفتاة مصرية على أرضِ الوطنِ وخارجِهِ بمناسبة يوم المرأة المصرية، وأقتبست كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرأة المصرية بقوله: "أن المرأة المصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح .. ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها.. فالمرأة المصرية تظل دائمًا محورًا أساسيًا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه".

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير الى صندوق الأمم المتحدة للسكان شريك النجاح وكافة شركاء النجاح على تنظيم هذا الحدث الهام للاحتفال بيوم المرأة المصرية مشيدة بجهودهم المبذولة لدعم تمكين وحماية المرأة المصرية، مؤكدة أن الفن هو رسالة ومرآة للمجتمع، ولذلك نسعد بكل عمل فني يعكس واقع المرأة المصرية التي تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية داعمة لتمكين وحماية المرأة.

كما أعربت عن سعادتها أيضًا بالتقدير الدولي الكبير الذى ناله الفيلم، متمنية أن يساهم في تسليط الضوء على قضايا قصار القامة في مجتمعاتنا، خاصًة في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الإعاقة وتخصيص عام 2018 لهم، وما حققته الدولة المصرية من انتصارات عديدة في سبيل دعمهم، تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية، وكذلك تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية.

وأشادت المستشارة أمل عمار بفيلم سنو وايت واصفة إياه بانه فيلم استثنائي وغير تقليدي في موضوعه، في تناوله، وفى رسالته، وأيضًا في بطلاته وأبطاله، وأنه فيلم راقى يسلط الضوء على قضايا تهم قطاع كبير من فتيات وسيدات مصر من قصار القامة، وأنه فتح أعيننا على حياتهم اليومية والتحديات والضغوط المجتمعية التي تواجههم، كما قدم صورة للمرأة المصرية ذات الإرادة القوية التي تسعى لتحقيق أهدافها عبر رسالة التصالح مع النفس وقبول الآخر.

كما توجهت سيادتها بخالص الشكر والتقدير الى جميع القائمين على هذا العمل الهام والهادف كما تقدمت بشكر خاص لبطلة الفيلم مريم شريف مؤكدة أنها موهبة كبيرة ينتظرها مستقبل واعد بإذن الله، وتوجهت بشكر خاص للإنتاج الذى يقدم على عمل غير تقليدي وإنساني بهذا الشكل، ومؤلفة ومخرجة الفيلم الواعدة تغريد أبو الحسن، وأعربت عن تمنيها أن نشهد الفترة القادمة المزيد من الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا تمكين المرأة بهذا الأسلوب الراقي.