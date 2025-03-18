السفير المصري يلتقي بالجالية المصرية في سنغافورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:30 صباحاً - عقدت السفارة المصرية في سنغافورة لقاء مع عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمة فى سنغافورة وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم فى تقليد سنوى تحرص السفارة على إستمراره في اطار التواصل مع أبناء الجالية المصرية.

حضر الحفل نحو ستين من المصريين المقيمين فى سنغافورة وأسرهم، وتم خلاله مناقشة القضايا التى تهمهم، وكذلك شرح الجهود التى تقوم بها الدولة لربط المصريين بالخارج بالوطن، بما فى ذلك المبادرات والمؤتمرات التى تعقد لهذا الغرض وعلى رأسها مؤتمر المصريين فى الخارج المقرر عقده فى أغسطس القادم.