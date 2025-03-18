الدفاع الروسية: تحطم مروحية ”مي-28” في لينينغراد ومصرع طاقمها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:32 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مروحية من طراز "مي – 28" تحطمت في منطقة غير مأهولة أثناء تنفيذ رحلة تدريبية مخطط لها في مقاطعة لينينغراد، مما أدى إلى مقتل طاقمها.

وجاء في بيان الوزارة: "في 18 مارس 2025، تحطمت مروحية مي-28 أثناء تنفيذ رحلة تدريبية مخطط لها في المجال الجوي فوق مقاطعة لينينغراد".

وأضافت الوزارة: "سقطت الطائرة التي كانت تنفذ رحلتها بدون ذخيرة، في منطقة فارغة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان. ولقي طاقمها مصرعه".

وقد وصلت مجموعة البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث. كما توجهت لجنة من القوات الجوفضائية الروسية إلى موقع التحطم.