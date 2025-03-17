المجلس القومي للمرأة ينظم برنامج تدريبي على إدارة وحدات خدمات تنمية الأعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 03:31 مساءً - نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز برنامج تدريبي لبناء قدرات فريق عمل المشروع والإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة وبعض موظفي ادارات المجلس في القاهرة وفروعه بالمحافظات المستهدفة للمشروع (البحيرة، والغربية، والمنيا، والأقصر) على إدارة وحدات خدمات تنمية الأعمال وحاضنات الأعمال، والذي استمر لمدة ٥ أيام، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

حيث أشارت الأستاذة مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس ومديرة المشروع إلى ان البرنامج التدريبي تضمن العديد من الموضوعات الهامة منها التعريف بكيفية إدارة الأعمال وعناصر خطة العمل، والهيكل التنظيمي والقيادة الإدارية، والإدارة المالية الأساسية، كما تضمن التعريف بمبادئ التسويق، واستراتيجيات البيع، وكذلك التسويق الإلكتروني عن طريق تحليل أمثلة ناجحة وتصميم حملات تسويقية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة تأهيل لتنمية مهارات التميز تعد من المؤسسات الرائدة في مجال التنمية وتهدف إلى تقديم حلول مستدامة لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تطوير نماذج الأعمال وتقييم احتياجات سوق العمل وتطوير وتقديم برامج تنمية مهارات القوى العاملة.