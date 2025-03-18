الرئيس السيسى: بنتحرك في جميع المجالات بخطط مدروسة وربنا يوفقنا ويطرح البركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 12:31 صباحاً - قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة في الحفل الإفطار السنوى الذى أقامته القوات المسلحة، إننا نتحرك في جميع المجالات بخطط مدروسة وربنا يوفقنا فيه ويطرح البركة، معقبا: "احنا باصين قدامنا وبنتحرك في كل المجالات بهدوء شديد وتخطيط مدروس وربنا يوفقنا فيه ويطرح البركة.. والمفروض نزود جهدنا أحسن، بكلم نفسي وبكلم مؤسسات الدولة وكل الناس، وكل ما الظروف تبقى صعبة نشتغل أكتر، وكل ما الظروف تأسى علينا نشتغل أكتر، ونبقى متطمنين ولا يمكن أبدا، ربنا سبحانه وتعالى يضيع الجهد والعمل المخلص الأمين الشريف، ولا يمكن يضيع، دي سنن ربنا حطها في الوجود، ما دام في عمل وإخلاص وأمانه وشرف، دي كلها مبررات وركائز للنجاح".

وتابع :"سعيد إني ألتقى بكم وكل سنة وانتو طيبين.. قالولي كتير عن شاب بيعمل برنامج.. بس لي ملحوظة واحدة، بندي الفرصة في التليفزيون وقنواتنا ومسلسلاتنا للعمل الإيجابي اللي فيه جدية والتزام، بنضحك عليه كتير والدراما عاملة مسلسلات كتير، مايجراش يبقى في حاجة جادة شوية... ونقول للناس فى مصر اوعوا ترعوا الهزل فقط والكلام اللي مايبنيش أمة فقط، دوروا على الصالح".