تحت مظلة التحالف الوطني.. حياة كريمة تنظم قوافل السعادة لدعم الأسرة الفلسطينية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 03:32 مساءً - نظمت مؤسسة حياة كريمة فعاليات قوافل السعادة للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حيث تشاركت المؤسسة بمائدة افطار جماعي إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي ( 300 أسرة فلسطينية داخل مصر)، في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أقيمت الفعالية في مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر، وشملت ورش حكي للأطفال، أنشطة رياضية ورش حرفية، وجلسات توعية للأمهات بالتعاون مع وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة. وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي. كما تضمنت مائدة إفطار جماعي. فقرات ترفيهية، توزيع هدايا للأطفال. وعرض رقصة التنورة لإحياء الأجواء الرمضانية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة أرسلت أكثر من 650 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بتكلفة تجاوزت 750 مليون جنيه منذ بداية الأزمة.

وفي هذا السياق، صرحت بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والمتحدث الرسمي بأن حياة كريمة تواصل دعم الأشفاء الفلسطينيين، سواء عبر المساعدات الإغاثية لقطاع غزة أو من خلال الفعاليات التوعوية والاجتماعية داخل مصر بالتعاون مع الجهات الشريكة لترسيخ قيم التكافل وتعزيز العدالة الاجتماعية.