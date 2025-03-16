يايسله يشرح أسباب خسارة الأهلي أمام الأخدود!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 04:52 صباحاً - تحدث الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق أهلي جدة، عن خسارة فريقه أمام الأخدود، في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، رغم تقدمه 1-0، قبل أن يقلبها الأخدود 2-1 لصالحه.

وقال يايسله بعد المباراة: أنا غير راضٍ عن الأداء والنتيجة، فريقنا يلعب مباراة كل 3 أيام، ولكن هذا ليس عذراً للخسارة… كان ينبغي علينا أن نلعب بواقعية أكثر، سواءً كان الفريق المنافس متصدراً أو متذيلاً للترتيب.

وأوضح: تغييرات اليوم لها أسبابها، ومنها الإصابات، وسنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، ولكن لم تستغل… تركيزنا ليس على آسيا فقط، بل لدينا فرصة للوصول للمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي.

وتجمّد رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب فريق دوري روشن السعودي.