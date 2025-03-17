دوت الخليج -

العدو الأمريكي يدمر مبنى السرطان ومخازن الأدوية

أدانت وزارة الصحة والبيئة بشدة تدمير العدو الأمريكي مبنى مركز السرطان في محافظة صعدة ومخازن الأدوية التابع لهيئة المستشفى الجمهوري بالمحافظة. العدو الأمريكي يدمر مبنى السرطان ومخازن الأدويةأدانت وزارة الصحة والبيئة بشدة تدمير العدو الأمريكي مبنى مركز السرطان في محافظة صعدة ومخازن الأدوية التابع لهيئة المستشفى الجمهوري بالمحافظة. واعتبرت الوزارة في بيان، الاعتداء على منشآت طبية، جريمة حرب مكتملة الأركان وخرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويهدف إلى القضاء التام على النظام الصحي. وحملت الوزارة العدو الأمريكي والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والانسانية المسؤولية عن الاستهداف المتعمد للمنشآت الطبية والأعيان المدنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العدو الأمريكي يدمر مبنى السرطان ومخازن الأدوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.