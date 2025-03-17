أخبار اليمن : عاجل.. عدوان أمريكي جديد

دوت الخليج -

عاجل.. عدوان أمريكي جديد

استهدف العدوان الأمريكي بغارتين برج القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة "غلاكسي ليدر". عاجل.. عدوان أمريكي جديداستهدف العدوان الأمريكي بغارتين برج القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة "غلاكسي ليدر". يأتي استهداف السفينة بعد سلسله غارات عدوانية أمريكية بلغت 47 غارة على العاصمة صنعاء وعددًا من المحافظات، تسببت في ارتقاء 53 شهيدًا بينهم 5 أطفال وامرأتان، بالإضافة إلى 98 مصابًا بينهم تسعة أطفال وتسع نساء. وتحتجز القوات المسلحة اليمنية السفينة "غلاكسي ليدر" منذ نوفمبر 2023، باعتبارها مرتبطة بالعدو الإسرائيلي.

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