أخبار اليمن : استشهاد "أبو حمزة".. من هو ملثم سرايا القدس؟

استشهاد "أبو حمزة".. من هو ملثم سرايا القدس؟استشهد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "أبو حمزة"، في غارة صهيونية على قطاع غزة فجر الثلاثاء.

"أبو حمزة" هو ناجي ماهر أبو سيف، وقد كشف عن اسمه للمرة الأولى عقب استشهاده، بعد أن عُرف بالرجل الملثم طيلة سنوات حفاظًا على هويته الأمنية.

وكما أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يعتبر "أبو حمزة" من أبز الشخصيات الإعلامية في المقاومة الفلسطينية، وقد اعتاد الفلسطينيون أن يُعلن في ظهوره عن عمليات سرايا القدس.

من هو الناطق العسكري باسم سرايا القدس "أبو حمزة"؟

أبو حمزة، الذي اضطلع بدور الناطق العسكري باسم سرايا القدس منذ عام 2014، اكتسب شهرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث ظهر متحديا الاحتلال، معلنًا أمام الجميع: "نحن في خضم حرب شاملة وهذه هي البداية فقط".

استشهاد ناجي أبو سيف وعائلته

واستشهد إلى جانب أبو حمزة عدد من أفراد عائلته، هم: شقيقه غسان ماهر أبو سيف وزوجته سارة أبو سيف "صباح"، إضافة إلى نجلهما سيف غسان ماهر أبو سيف، كما استشهدت ديما ماهر أبو سيف.

"أبو حمزة" صوت من أصوات المقاومة

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في نعي الشهيد ناجي أبو سيف "أبو حمزة": "لقد عرف الإعلام الشهيد أبو حمزة صوتًا من أصوات المقاومة، لا يخشى في الله لومة لائم، بليغًا في فصاحته، وجريئًا في مواقفه البطولية المعبرة عن المقاومة، والمدافعة عن حقوق شعبنا، وما بدل تبديلًا".

وأشارت حركة الجهاد إلى أن "هذا الاغتيال الغادر والحاقد الذي ارتكبه الكيان الصهيوني النازي المجرم، يأتي ضمن سلسلة من المجازر الوحشية والدموية التي سفكت خلال الساعات الماضية دماء المئات من الأبرياء والأطفال والنساء".

وسخّر أبو حمزة حياته في الدفاع عن فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، بحيث أصبح وجهاً إعلامياً بارزاً تنتظره الناس لمعرفة آخر التطورات وموقف السرايا، وفق ما عبّرت عنه حركة الجهاد الإسلامي في بيان النعي.