أخبار اليمن : غارات عدوانية على 3 محافظات يمنية

دوت الخليج -

غارات عدوانية على 3 محافظات يمنية

شن العدوان الأمريكي اليوم، سلسلة غارات عنيفة على محافظات صعدة والحديدة وحجة. غارات عدوانية على 3 محافظات يمنيةشن العدوان الأمريكي اليوم، سلسلة غارات عنيفة على محافظات صعدة والحديدة وحجة. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي استهدف بـ4 غارات منطقة العصايد في مديرية الصفراء، وغارة منطقة طخية بمديرية مجز في صعدة. وأشار المصدر إلى أن العدوان الأمريكي شن غارتين على مبنى النادي الأهلي بمديرية الميناء، وعدة غارات على مناطق شرق مدينة الحديدة، وغارة على منطقة بحيص في مديرية ميدي بحجة.

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