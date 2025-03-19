مقال رأى لوزير الخارجية والهجرة فى صحيفة The Hill الأمريكية حول الخطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - نشرت صحيفة The Hill الأمريكية مقال رأى للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بعنوان "خطة مصر لإعادة إعمار غزة" وذلك في إطار حشد الدعم للخطة دوليا.

استعرض الوزير عبد العاطى الظروف الإنسانية الصعبة التي عانى منها الفلسطينيون في غزة على مدار ١٦ شهراً، مشيراً إلى أنه لابد من اتخاذ خطوتين حاسمتين للتعامل مع هذه الأزمة، وهي تقديم خطة إنسانية شاملة تُخفف معاناة الفلسطينيين من خلال برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تقديم خارطة طريق سياسية تُنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائى، تُتوج بدولة فلسطينية مستقلة.

قدم د. عبد العاطي عرضاً لهاتين الخطوتين، مشيرا لوضع خطة متعددة المراحل فى إطار زمنى محدد لإعادة إعمار غزة، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية تمتد من عام ٢٠٢٥ إلى عام ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن الخطة حظيت بموافقة كاملة من ٢٢ دولة عربية. كما تناول تفاصيل مراحل الخطة الثلاث، والتي سيتيح اكتمالها توفير البنية التحتية الأساسية والمرافق الضرورية، وبحيث تصبح غزة جاهزة للاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة.

وأوضح د. عبد العاطي أن الخطة وُضعت لضمان بقاء الفلسطينيين في وطنهم، وشدد على أن التحدي الهائل المتمثل في إعادة الإعمار في غزة يتطلب جهدًا دوليًا جماعيًا بمشاركة عدد كبير من الشركات المشاركة في جميع مراحل إعادة الإعمار. ولهذا السبب، تستضيف مصر مؤتمرًا دوليًا حول إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، حيث سيسعى لجمع التمويل من الدول المانحة والمؤسسات المالية لتنفيذ الخطة التي ستتطلب ما يقارب ٥٣ مليار دولار.

وأشار د. عبد العاطي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فلسطينية جديدة لإدارة غزة يديرها تكنوقراط فلسطينيون غير تابعين لأي من الفصائل، وستكون مهامها الرئيسية حكم غزة، وإدارة المساعدات الإنسانية، والعمل لفترة انتقالية تمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، منوها بأن مصر ستبدأ في تدريب الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية، مشددا على ضرورة تقديم أفق سياسي يولد الأمل ويحقق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧.

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