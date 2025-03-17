“بوما” تقدم كرات الدوري الإنكليزي بداية من الموسم المقبل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 01:55 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، عن تعاقدها مع شركة “بوما” الألمانية، لتوريد الكرات الخاصة بمسابقة البريميرليج.

وبذلك تنتهي شراكة رابطة البريميرليج مع شركة “نايكي” الأمريكية التي دامت لـ25 عاماً.

وأوضحت الرابطة في بيان أن فرق الدوري الإنكليزي ستلعب بكرات “بوما” بداية من الموسم المقبل.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للرابطة: “يسعدنا الترحيب بشركة “بوما” كمورد رئيسي لكرات الدوري الإنكليزي”.

وأضاف: “بوما تملك تاريخاً عريقاً في عالم كرة القدم على مدار عقود من الزمن”.