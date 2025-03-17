أخبار اليمن : 70 ألفاً أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

70 ألفاً أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى
أدى 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ 17 من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948.
وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
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