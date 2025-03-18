الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء، مسجلةً مستوى قياسياً جديداً متجاوزة حاجز 3000 دولار للأونصة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، مع استمرار توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بفعل المخاوف الاقتصادية المتزايدة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.31% ليصل إلى 3010.76 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 3012.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وكانت الأسعار قد تجاوزت مستوى 3000 دولار للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 3018.00 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 33.89 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1004.65 دولار، كما زاد البلاديوم 0.5% مسجلاً 969.6 دولار للأونصة.
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