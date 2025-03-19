فنزويلا تُدين العدوان على اليمن

فنزويلا تُدين العدوان على اليمنأدانت فنزويلا بشدة العدوان العسكري الأمريكي البريطاني في اليمن، واصفةً إياه بانتهاك لسيادة البلاد.

وأكدت فنزويلا في بيان، أن هذه الهجمات لا تُؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والمعاناة للشعب اليمني، دون أن تُقدم حلولاً حقيقية لتحديات المنطقة.

كما ربط البيان العدوان بنمط أوسع من المجازر المُمنهجة ضد الدول العربية، بدءًا من فلسطين، مرورًا بسوريا ولبنان، وصولًا إلى اليمن.

وعزت فنزويلا عدم الاستقرار الحالي في غرب آسيا إلى الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت أن ما يقرب من ٨٠ عامًا من العدوان والإقصاء والعنف ضد فلسطين قد أجّج صراعًا مُطولًا ذا عواقب بعيدة المدى على المنطقة بأسرها.

ودعا البيان إلى الوقف الفوري للهجمات على اليمن، وحثّ المجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد العسكري.

وأكد أن السبيل الوحيد للسلام في المنطقة هو العودة إلى الشرعية الدولية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، ووقف جميع الأعمال العدائية ضد شعوبها.

كما دعت فنزويلا الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك دفاعًا عن حقوق وأرواح المتضررين من العدوان.

واختتم البيان التأكيد على الدعم الثابت لسيادة الدول والسلام القائم على الاحترام المطلق لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.